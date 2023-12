Celebração de de encerramento anual da Assistência Social de São Joaquim

O Núcleo da Terceira Idade da Secretaria de Assistência Social de São Joaquim encerrou suas atividades anuais nesta quinta-feira (14) com um almoço festivo realizado na sede do carreteiro, situada no Parque da Maçã.

Ao longo do ano, o núcleo dedicou-se a promover trabalhos especiais voltados para os idosos da comunidade, e o encerramento foi marcado por um churrasco generoso oferecido aos 130 participantes. O evento contou com a ilustre presença da equipe da Assistência Social, do Prefeito Giovani Nunes, da Vice Ana Melo, secretários municipais, além dos padres da Paróquia de São Joaquim, Thiago e Fernando, e do pastor Sebastião, que prestigiaram o acontecimento.

Um dos destaques do dia foi a apresentação de um presépio vivo realizado por membros do núcleo da terceira idade, proporcionando uma emocionante homenagem ao Natal e a todos os participantes. A coordenadora Patrícia Grillo foi a responsável pela organização do evento, que também incluiu um animado bailinho durante a tarde e muita alegria proporcionada pelo “Grupo Mais Feliz da Cidade”.

O almoço de encerramento não apenas celebrou o término das atividades do ano, mas também fortaleceu os laços comunitários e destacou a importância da integração social para o bem-estar dos idosos. A Assistência Social reafirma seu compromisso em promover iniciativas que enalteçam a vitalidade e a alegria de viver da terceira idade em São Joaquim.