Um avião com 367 passageiros a bordo precisou ser evacuado após pegar fogo nesta terça-feira (2). De acordo com informações do g1, a aeronave estava na pista do aeroporto de Haneda, em Tóquio, quando bateu contra um avião da Guarda Costeira.

Imagens da emissora pública NHK mostraram chamas saindo das janelas da aeronave.