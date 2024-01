Jovem de 18 anos morre afogado em um pequeno açude enquanto se banhava em Lages

O corpo de bombeiro mergulhador, equipado com um sistema autônomo de mergulho e utilizando uma técnica de varredura em formato de leque, iniciou a busca no local onde a vítima foi vista pela última vez, com base nos relatos de testemunhas. Após algumas passagens, o mergulhador encontrou o corpo da vítima em uma profundidade de cerca de 3 metros, localizado na área central do açude.

De acordo com as informações fornecidas pela pessoa que solicitou ajuda, a vítima permaneceu submersa por mais de uma hora e estava sem sinais vitais. Após a retirada do corpo da água, o mesmo ficou sob os cuidados da Polícia Científica para a realização de investigações e procedimentos legais necessários.

É importante ressaltar que situações como essa demonstram a importância de tomar precauções ao praticar atividades aquáticas, especialmente em locais desconhecidos ou potencialmente perigosos. É fundamental seguir as normas de segurança e estar ciente dos riscos envolvidos, além de contar com profissionais capacitados em casos de emergência.