Gravíssimo acidente mata duas pessoas e deixa outras 5 feridas na BR-116 no fim da tarde desta quinta-feira

Um gravíssimo acidente matou duas pessoas e deixou outras cinco pessoas gravemente feridas no início da noite desta quinta-feira (18) na BR-116 em Correia Pinto, na Serra catarinense.

A colisão aconteceu entre um veículo Civic, que teve os dois ocupantes mortos, e o carro Fiesta, com cinco ocupantes feridos.

No momento, oito viaturas da concessionária que administra a rodovia, dos bombeiros e do Samu atendem as vítimas. O acidente aconteceu a 500 metros do pedágio da cidade.

Com informações: Rádio Clube Lages