Descubra quais os tipos de vinhos e espumantes perfeitos para o verão

Com a temporada de verão em pleno vigor, os amantes de vinho estão ansiosos para explorar opções que proporcionem uma experiência refrescante e deliciosa. Com uma ampla carta de vinhos que combinam perfeitamente com o verão, a vinícola Villa Francioni – separou algumas opções de vinhos e espumantes para saborear enquanto se desfruta do calor e das noites estreladas.

Vinhos Brancos: Leveza e descontração

Os vinhos brancos têm se destacado como os favoritos da estação mais quente do ano, com variedades como Sauvignon Blanc e Chardonnay liderando o caminho. Suas notas vibrantes e acidez refrescante proporcionam uma experiência de degustação inigualável, tornando-os a escolha perfeita para acompanhar momentos de descontração à beira da piscina, praia ou em um piquenique no parque.

Nesta linha, a Villa Francioni indica os vinhos VF Sauvignon Blanc, Joaquim Sauvignon Blanc e o aclamado Chardonnay.

Rosés: Elegância em tons rosados

Os rosés continuam a ganhar popularidade, e não é difícil entender o porquê. O famoso VF Rosé, elogiado pela cantora Madonna, é leve e delicado, com acidez vibrante, que traz frescor e prepara o paladar para o calor do verão. De acordo com o enólogo da vinícola, Nei Rasera, o vinho é bem equilibrado e envolvente, convidando sempre para a próxima taça.

Outra opção é o Joaquim Rosé em um estilo mais intenso, que harmoniza muito bem com ostras, camarão grelhado e peixes.

“Uma taça de rosé entre 8 a 10ºC é a maneira ideal de elevar qualquer celebração sob o sol”, afirma o enólogo.

Espumantes: Brindando à alegria do verão

Nada simboliza mais festividade como um espumante refrescante. Seja o Espumante Villa Francioni Branco Nature, Espumante Villa Francioni Rosé Brut ou o Espumante Sunset branco Brut, todas essas opções borbulhantes trazem uma atmosfera de celebração para cada gole. Perfeitos para brindar com amigos em um dia quente ou para adicionar um toque diferente a ocasiões especiais.

Aprecie a estação mais quente do ano com estilo

Para garantir a experiência mais agradável, o enólogo Nei reforça que é importante refrigerar os vinhos brancos, rosés e espumantes antes de servir. “Sirva-os em temperaturas ideais – os vinhos indicados aqui na sua maioria são de 8 a 10ºC e os espumantes de 6º a 8ºC – para ressaltar os aromas e sabores, transformando cada gole em uma jornada sensorial única”, explica.

SOBRE A VF

A Villa Francioni, que atualmente é administrada pelos conselheiros André, Adriana e Daniela Freitas (presidente), é pioneira dos vinhos de altitude em Santa Catarina e está no mercado desde 2001. A meta dos sucessores é manter a tradição e os ensinamentos do fundador Dilor de Freitas, trazendo sempre novidades e inovação para os amantes do vinho e das artes.

