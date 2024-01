Incêndio em edificação no centro de Urubici é controlado pelo Corpo de Bombeiros

As guarnições do ASU-363 e do ABTR-73 foram acionadas para conter um incêndio em uma edificação localizada no Centro de Urubici. O incidente ocorreu na área conhecida como “Caras do Sítio”, ao lado do Supermercado 4 Irmãos. As equipes de bombeiros também se depararam com duas outras residências unifamiliares de madeira, sendo uma delas a casa do proprietário da edificação afetada.

Ao chegar ao local, os bombeiros constataram que o incêndio estava em fase de desenvolvimento nos fundos da edificação, cobrindo aproximadamente 50 metros quadrados. Essa área era composta por paredes de alvenaria, forro de madeira, piso de concreto e telhas de eternite. Além disso, maquinários de pequeno porte utilizados para a fabricação de artesanato em madeira estavam presentes no local.

As equipes agiram rapidamente, utilizando duas linhas de ataque direto para conter a propagação do incêndio. Essa ação evitou que as chamas se alastrassem para as residências vizinhas e para o restante da edificação, que totalizava cerca de 550 metros quadrados. A estrutura abrigava grande quantidade de madeira, utilizada para os artesanatos, além do espaço destinado à loja, onde eram armazenados estoque e produtos para venda.

O combate inicial foi realizado por fora da edificação, com a guarnição resfriando as áreas do entorno. Posteriormente, os bombeiros ingressaram no interior do prédio para combater as chamas e realizar o rescaldo. O total de aproximadamente 8.000 litros de água foi utilizado durante a operação, sendo o reabastecimento realizado na Reserva Técnica de Incêndio (RTI) do supermercado próximo.

Vale destacar que, além da guarnição de serviço, dois bombeiros comunitários de Urubici, mesmo estando de folga, prestaram auxílio no combate e no rescaldo. Após a conclusão da operação, as guarnições retornaram ao quartel, demonstrando a eficácia e prontidão do Corpo de Bombeiros diante de situações emergenciais.