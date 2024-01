Sicredi Altos da Serra RS/SC promove as Assembleias 2024

No formato presencial ou virtual, os encontros têm o objetivo de dar transparência ao ciclo de 2023 e possibilitar que os associados decidam os rumos do negócio

Com o objetivo de apresentar os resultados e decidir sobre as estratégias para 2024, a Sicredi Altos da Serra RS/SC dará início às assembleias anuais nos próximos dias. Os encontros ocorrerão entre os dias 19 de fevereiro e 20 de março, nos municípios da área de atuação, que compreende o norte do Rio Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina.

As assembleiassão mais uma oportunidade para que os associados possam acompanhar e decidir a respeito de pautas e estratégias importantes da cooperativa, sendo um dos diferenciais do modelo cooperativo. Durante os encontros, são escolhidas as lideranças para o próximo ciclo e votadas questões a respeito dos resultados financeiros que serão distribuídos ou investidos, entre outras pautas.

Para a Gerente de Desenvolvimento do Cooperativismo da Sicredi Altos da Serra RS/SC, Marta Samujeden, este é um momento muito importante para a cooperativa. “O Período assemblear da cooperativa é a oportunidade de diálogo mais próximo com o associado, onde trazemos as realizações e as projeções futuras. Por isso, a participação dos associados presencial ou virtualmente fortalece nossa essência e nos impulsiona ainda mais a construirmos juntos uma sociedade mais próspera.”, afirma.

A participação dos associados neste período é fundamental para guiar as ações e direções da cooperativa. Saiba mais em fundacao.sicredi.com.br/assembleias/.

Assembleias 2023

Em 2023, foram realizadas mais de 1,4 mil assembleias nas mais de 100 cooperativas do Sicredi em todo o país, que tiveram a participação de aproximadamente 700 mil associados. Além das assembleias presenciais, o Sicredi conta com a Plataforma de Assembleias Digitais, promovendo a participação democrática dos associados com toda a comodidade do modelo digital. Neste ano, 41% dos associados participaram presencialmente, 51,5% por meio da Plataforma e, ainda, 7,5% acompanharam as assembleias nas agências do Sicredi, de forma digital.

Nas Assembleias do ano passado, realizadas pela Sicredi Altos da Serra em formato presencial e virtual, 8.863 (8,64% do total de associados no ano) participaram. Deste número, 7.243 participaram presencialmente e, 1620 de forma virtual. Além disso, 61.63% foram de novas participações.

