Menina de seis anos que queria uma vaquinha vermelha teve o sonho realizado neste Natal

Mais nova criadora de Devon do Brasil, Joana contribuiu com dinheiro do cofrinho para a compra dos animais

Depois de muita expectativa, a pequena Joana finalmente ganhou a vaquinha que tanto sonhava. Na realidade, o presente de natal antecipado é um pequeno rebanho, de quatro animais. No último sábado (18/12), duas fêmeas PO da raça Devon, ambas de três anos e com cria ao pé, desembarcaram no sítio da família Pontel, em São Jorge (RS), no Nordeste gaúcho. “Eu já sei cuidar, elas gostam de comer pastinho e de muito carinho”, garante a mais nova criadora do Brasil, de apenas seis anos, radiante com a novidade.

A compra foi realizada no mês de agosto, quando as duas novilhas estavam prenhes. Elas permaneceram na Fazenda Santo Antônio, em Ibiraiaras (RS), enquanto o novo lar passava por algumas adequações para recebê-las. Em outubro, nasceram Douradinha e Rubi, nomes dados pela nova dona. O interesse da menina pelo gado de pelo avermelhado surgiu há cerca de um ano e meio.

Joana e a família moram na cidade, o pai presta serviços em terraplenagem e a mãe é assistente administrativa no Sicredi. A convivência dela com o campo acontece aos finais de semana, quando visita o avô, em uma propriedade rural sem criação de gado, no interior do município. Todos ficaram surpresos, em 2020, quando a menina pediu para o pai parar o carro em frente à Santo Antônio, para que pudesse admirar o gado no campo. Simone Vigolo Pontel conta que a filha perguntava quando é que ganharia uma vaca vermelha, até que um dia cogitaram adquirir um animal para contentá-la. “Aí ela se apaixonou de vez, mas tinha que ser ‘as vermelhas’. Oferecemos uma vaquinha preta ou marrom, mas ela não quis nem saber”, revela a mãe.

Convencido pela filha, o pai, Estevão, foi falar com o dono dos animais daquele campo. Reinaldo Cherubini explicou que seria mais indicado adquirir mais de um animal, para que o escolhido não ficasse muito sozinho ou estressado. Dias depois, Joana foi junto para fechar o negócio. Contribuiu com as próprias economias e escolheu as duas ‘vaquinhas com neném na barriga’, como queria. “Ela estava empolgada, mas preocupada com o pagamento porque disse que não tinha dinheiro. Falei que daria de presente, então ela trouxe o cofrinho e me ofereceu ajuda de 50 reais. Eu aceitei e no dia da compra ela levou o dinheiro”, conta o pai, orgulhoso.

A nova cliente conquistou Cherubini. O criador diz que ela ouviu atentamente as informações sobre a raça e as orientações sobre alimentação e cuidados. As visitas da menina aos animais passaram a ser frequentes. "Foi a venda mais gratificante que eu já fiz, a Joana é um doce, interessada e quer saber das coisas. Ela tem receio mas não tem medo, vai com cuidado, faz carinho nelas e brinca", explica. Como um agrado, o criador inseminou novamente as fêmeas, há algumas semanas, e elas chegaram prenhes ao Sítio Vô Pontel. Os novos terneiros são esperados para a primavera de 2022.

Talvez o pai esteja tão feliz quanto Joana. “O chão dela é esse, ontem fomos ao sítio e ela me convidou pra dar uma volta de trator. Ela é uma menina do agro e está realizada”, garante Estêvão Pontel. “Agora, eu estou com dificuldade de explicar como é que ela saiu de casa para comprar uma vaca e vai ficar com seis animais”.

A presidente da Associação Brasileira de Criadores de Devon e Bravon (ABCDB), Simone Bianchini, se encantou com a história de Joana. “Os sonhos das crianças são a certeza de que teremos um mundo bem melhor. Que bom viver, sonhar e realizar”.

Por Alessandra Bergmann