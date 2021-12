Homem morre em acidente de moto no interior de Santa Isabel

A guarnição da Policia Militar foi acionada via central de Lages, na noite deste último sábado (25 – Natal), após um grave acidente de moto, onde o condutor estaria em óbito no local. A guarnição deslocou até a localidade de Santa Isabel, juntamente com a Perita do IGP de São Joaquim.

No local foi localizado, já em óbito o Sr. Marcelo da Silva, 37 anos, fora da pista com a motocicleta ao seu lado. Ainda foram colhidos os depoimentos das testemunhas e constatado que a vítima, juntamente com um amigo, estavam indo, cada um com sua motocicleta, sentido Santa Isabel/Pericó e cerca de 600 metros, o mesmo perdeu o controle da motocicleta e acabou vindo a óbito.

Pelo que foi visualizado o condutor estava com um ferimento na região da cabeça, possivelmente oriundo da colisão com uma pedra sobre a qual estava o corpo. No local não foi encontrado equipamento de proteção (capacete).

A motocicleta não possuía placa de identificação. Sendo assim foi tentado realizar a busca através do chassi no sistema, porém não foi possível localizar a motocicleta. Por não haver como fazer o recolhimento da moto, a mesma ficou na residência de um morador e sob sua responsabilidade. Foi realizado o levantamento fotográfico do local e lavrado o Boletim de Ocorrência na modalidade BOCOP por restar inconclusiva a origem da motocicleta.

Com informações da Políca Militar