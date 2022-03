Feira de Gado Geral volta a movimentar o Parque Conta Dinheiro

A Feira de Gado Geral promovida pelo Sindicato Rural de Lages será nesta segunda-feira (21), a partir das 17h, no Parque Conta Dinheiro, e abre com a expectativa de bons negócios, mais uma vez. Com cerca de 600 animais inscritos, entre bois, vacas, terneiros e terneiras, além de novilhas, o evento será transmitido virtualmente pelo Lance Rural e pelo canal do you tube da Camargo Agronegócios.

No evento do último dia último dia cinco de março, na feira de Painel, mas realizada em Lages, as negociações surpreenderam com médias consideradas excelentes. A expectativa dos organizadores para a nova rodada de negócios é de que os lances mantenham a tendência de alta, a exemplo do que foi tido na abertura da temporada de leilões na Serra Catarinense.

Conforme tem dito o presidente da entidade lageana, Márcio Pamplona, o setor está obtendo ótimo fechamento, e vale observar o comportamento dos preços médios e a importância da liquidez nos arremates. Pamplona acrescenta que não deverá ocorrer neste começo de temporada de leilões uma alta significativa em relação aos valores do ano passado, que já sofreram um reajuste representativo.

