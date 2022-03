A Vindima 2022 nos Vinhedos da Suzin – O encanto da natureza vinífera da Altitude

A Vinícola Suzin confraternizou na tarde deste último sábado (19) a Vindima 2022 em meio ao uns dos mais sublimes vinhedos da altitude com vista para uma exuberante paisagem de encher os olhos. O Sunset na Suzin foi marcado pela qualidade indescritível de seus espumantes, vinhos tintos, brancos e rosés ao som de MPB e do talento puro do jovem Kaique Nizer. Tábuas de frios, faziam os contrates em meio aos vinhedos, bem preparada e harmonizado com vinhos, com o ar puro e o aconchego dos campos de altitude da região Alecrim em São Joaquim.

Veja o Vídeo:

Turistas, amigos, familiares e convidados se fizeram presentes na confraternização nos Vinhedos da Suzin e tiveram a honra de degustar um dos mais excelentes vinhos de altitude, assim como toda a receptividade e competência proporcionada por toda a staff da Família Suzin.

Vejas as Imagens: