Animais Devon e Bravon de argola são premiados na Expointer

As raças Devon e Bravon movimentaram a pista 5 do Parque Assis Brasil nesta quarta- feira (31/08), durante o julgamento dos animais Devon e Bravon de argola na 45ª Expointer. O dia de sol realçou a cor avermelhada da pelagem dos 41 animais na disputa pelo título e ajudou a lotar as arquibancadas.

O touro Grande Campeão da raça Devon é do box 1155, tatuagem TE1295, pertencente ao criador Reinaldo Cherubini Filho, da Fazenda Santo Antônio, de Guabiju (RS). O reprodutor é também o exemplar mais pesado da raça na feira, com 1155 kg. “Ele é irmão inteiro do Grande Campeão de 2002. Nós produzimos esse embrião em 2004 e ficou 14 anos guardado. Implantamos em 2018, para vir aqui e repetir o feito do irmão dele. É uma genética comprovada”, comemorou Cherubini, emocionado. O Reservado Grande Campeão foi para o box 1140, tatuagem 6444, criador Everton Oliveira Boeck e expositora Ana Cecília Teixeira Senna Ribas, da Cabanha Saudade, de São Gabriel (RS).

Entre as fêmeas, a Grande Campeã foi a vaca do box 1132, tatuagem TE 862, do criador Marcos Pandolfi, da Camboatã Agropecuária, de Camaquã (RS). Com 794 quilos, é filha e neta de Grandes Campeãs. “A avó foi premiada em 2013, a mãe em 2019 e agora a filha repete. A linhagem dessa fêmea vem de uma vaca chamada Camboatã 072, que ganhou o prêmio Difusão Genética do Promebo este ano, então é uma geração de genética ímpar”, relatou Pandolfi.

Bravon – No retorno do Bravon à Expointer, a primeira depois do registro da raça, em 2020, a raça foi representada por três animais, em duas categorias, todos da Fazenda Rio Canoas, de Anita Garibaldi (SC). O título de Grande Campeão foi para o box 1499, tatuagem 8, de dois anos de idade e o Reservado Grande Campeão ficou com o exemplar do box 1498, tatuagem 14, ambos do criador Wanderley Corona, que estreou na Expointer. “Ele agrega quase todas as qualidades necessárias e que se busca no Bravon como raça sintética. Tem equilíbrio, musculatura e é um animal comprido e, principalmente, tem a cor do Devon” resumiu Corona.

A presidente da Associação Brasileira de Criadores de Devon e Bravon, Simone Bianchini, ressaltou o trabalho intenso realizado por todos os participantes. “Foi emocionante ver o resultado do trabalho desses criadores magníficos, que prepararam seus animais com tanto cuidado para abrilhantar a feira e temos certeza de que a presença dos Bravon foi um diferencial importante. Estamos orgulhosos com todo esse sucesso”. otos: AT Stefani .

Assessoria de Imprensa Devon e Bravon:

– Alessandra Bergmann / jornalista

– Simone Müller / jornalista