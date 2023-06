Grupo da ATeG Bovinocultura de Corte apresenta resultados em Urupema

Urupema, na serra catarinense, foi sede de recente evento de apresentação dos resultados do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) Bovinocultura de Corte. A iniciativa foi do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc/SC) em parceria com o Sindicato Rural do município.

O encontro contou com a presença do presidente do Sindicato Rural de Urupema, Juvelino Vieira de Sousa Neto, do técnico de campo Samir Machado da Silva, do supervisor técnico Bruno Zanete Nesi e da supervisora regional Stephanye Fanton, além dos produtores atendidos.

O presidente do Sindicato Rural destacou os expressivos avanços da ATeG e divulgou outras ações promovidas pela entidade. O técnico de campo apresentou os resultados obtidos nas propriedades e seguiu com a entrega dos certificados aos produtores.

A ATeG oferece ao produtor um modelo de adequação tecnológica associada à consultoria gerencial, que prioriza a gestão da atividade de forma eficiente e permite alcançar mudanças efetivas no ambiente das empresas rurais. Com duração de dois anos, a metodologia é aplicada em cinco etapas: diagnóstico produtivo individualizado; planejamento estratégico; adequação tecnológica; capacitação profissional complementar e avaliação sistemática dos resultados. Os produtores assistidos recebem a visita do técnico uma vez por mês, além de acompanhamento contínuo a distância. As atividades são realizadas com grupos de 25 a 30 produtores.

ATEG BOVINOCULTURA DE CORTE EM SC

De acordo com o presidente do Sistema Faesc/Senar-SC e vice-presidente de finanças da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), José Zeferino Pedrozo, desde que foi criado em 2016, o programa atendeu mais de 3.000 produtores na área de pecuária de corte em 197 municípios catarinenses. “Neste ano, contamos com 56 grupos e 1.600 produtores que se mostram comprometidos com o programa, que hoje é reconhecido como um dos mais bem-sucedidos do agronegócio de Santa Catarina e do país”.

O superintendente do Senar/SC, Gilmar Antonio Zanluchi, salienta que as propriedades rurais que participaram da ATeG se destacam como grandes exemplos de empreendedorismo e inovação no campo. “Neste ano, vamos continuar trabalhando para elevar a produtividade, aperfeiçoar a gestão e elevar a renda dos nossos produtores”.

A coordenadora da ATeG SC, Paula Coimbra Nunes, explica que o programa oportuniza ao produtor explorar novas estratégias para fortalecer seus negócios. “Os principais resultados técnicos alcançados incluem a implantação de sistemas de gestão nas propriedades; recuperação de pastagens degradadas e manejo de pastagens e implantação de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Os dois anos de acompanhamento oportunizam aprimorar as técnicas e o gerenciamento da propriedade, tornando a produção mais eficiente e lucrativa”.

Por: SISTEMA FAESC/SENAR-SC