Posto de Saúde é arrombado e ladrões levam TV em São Joaquim

O Posto de Saúde Flor de Macieira, recentemente inaugurado no Bairro Martorano, recebeu uma visita inesperada na madrugada desta segunda (03) quando ladrões arrombaram uma janela, entraram nas dependências da Unidade de Saúde arrancaram uma TV de 43 polegadas da parede e saíram do local levando, ainda as caixinhas de som de um dos computadores.

A Secretaria de Saúde informou que já efetuou o registro da ocorrência e pede para que os populares fiquem atentos e informem a polícia caso surja alguém vendendo uma TV AOC de 43 polegadas sem procedência.