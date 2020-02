Motociclista perde freios e sofre acidente na Serra do Rio do Rastro

Um casal de motociclistas sofreram um acidente na Serra do Rio do Rastro, na tarde desta última sexta (14), por volta das 14h32min, KM 408,770.

Tipificado como saída de pista com choque em barranco, envolvendo uma motocicleta Yamaha/XVS950 emplacado em Barro Ceará, sendo o condutor de 62 anos e passageira de 59 anos.

Ambos sofreram lesões e foram conduzidos ao Hospital de Lauro Muller. A possível causa do acidente foi falta de freios da motocicleta. Ocorrência atendida pela Guarnição do Posto da Serra do Rio do Rastro.