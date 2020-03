Policia Civil prende casal de traficantes em São Joaquim

A Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, em operação coordenada pela DIC de São Joaquim, com apoio do Canil da DIC de Lages, prendeu nesta manhã um casal de traficantes.

Trata-se de investigação iniciada em outubro de 2019, sendo que outras prisões já foram feitas de integrantes de grupo liderado pelo casal. Além do tráfico de drogas o casal é investigado também por corrupção de menores.

Na posse do referido casal foi apreendida maconha e considerável quantia de dinheiro em espécie.

Também em Ato contínuo, foi dado cumprimento a mandado de prisão emitido em desfavor de indivíduo também investigado por tráfico de drogas.

Os três indivíduos foram encaminhados ao Presídio Regional de Lages.