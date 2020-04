Secretário de Urubici é flagrado pela Polícia desviando “Cestas básicas” de famílias carentes

Na manhã desta sexta-feira (17/04), o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) deflagrou a operação batizada como “Dose dupla” nas cidades de Urubici e Lages Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão e realizada uma prisão em flagrante.

O nome da operação deve-se ao fato da investigação pautar-se nos indícios colhidos em dois procedimentos de investigação criminal instaurados na Promotoria de Justiça da Comarca de Urubici.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Urubici e o GAECO investigam supostos crimes contra a Administração Pública, especialmente Peculato e Atos de Improbidade Administrativa, envolvendo agentes públicos.

Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo Poder Judiciário da Comarca de Urubici e cumpridos por Policiais do GAECO, com o apoio do Instituto Geral de Perícias (IGP).

Durante o cumprimento das ordens judiciais, além dos documentos e outros materiais apreendidos (fraldas, edredons, produtos de limpeza), foram encontradas “cestas básicas”, que deveriam ser destinadas às famílias carentes e também àquelas afetadas pela pandemia COVID-19, na residência e no veículo de um agente político da Prefeitura de Urubici.

Diante do fato, o agente público foi conduzido à Delegacia de Polícia da Comarca de Urubici onde foi autuado em flagrante delito.

O GAECO é uma força-tarefa composta pelo Ministério Público de Santa Catarina, Polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal e Secretaria Estadual da Fazenda.