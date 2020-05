ABSURDO! Paciente com Coronavírus fugiu de Goiás mas é pego pela Polícia na Serra Catarinense

Após troca de informações entre a PRF de Goiás e Santa Catarina, policiais rodoviários federais conseguiram abordar uma carreta em Ponte Alta/SC, na BR 116, por volta das 10 horas da manhã de quinta-feira (07), cujo passageiro (54 anos) está infectado com o corona vírus.

Testou positivo

Os policiais tomaram conhecimento que uma carreta saiu de Goiás e estava indo para Caxias do Sul/RS, e que o passageiro, conhecido do motorista, fez o teste de corona vírus em Goiás e o resultado foi positivo, mas ele fugiu do hospital de campanha de Morrinhos/GO. O Secretário de Saúde de Morrinhos avisou a PRF e formou-se uma busca ao veículo.

Abordagem em Ponte Alta

Em Ponte Alta, na BR 116, os policiais visualizaram o veículo e o abordaram na Unidade Operacional da PRF, tomando todos os cuidados para não haver contaminação de outras pessoas. O motorista disse que fez o teste em Goiás e o resultado foi negativo. Afirmou que não sabia que o passageiro estava infectado. O passageiro confirmou que tinha feito o teste em Goiás e o resultado deu positivo.

Internado em Lages

A PRF acionou as equipes das secretarias de saúde de Ponte Alta e de Lages, além da Regional de Saúde, que providenciaram o encaminhamento dos ocupantes do caminhão até Lages onde realizaram novos exames. O passageiro ficou internado, pois além da infeção pelo Covid-19 apresentou outras comorbidades.

Motorista liberado

O motorista realizou novo teste e o resultado deu negativo, sendo ele liberado após assinar termo de compromisso de comparecer a um hospital em Caxias do Sul e realizar um novo teste.

Com informações da PRF