Homem que investiu contra policiais em São Joaquim morre em hospital

Pablo Souza dos Santos, de 27 anos, morreu na cidade de lages, após complicações em seu grave quadro clínico na quarta-feira (06).

Ele foi baleado por policiais militares em São Joaquim, após resistir a voz de prisão e investir contra os policiais tentando pegar a arma do policial durante o embate físico.

Relembre o caso:

Por volta das 00:30h da madrugada de terça para quarta-feira, dia 06 de maio, a Polícia Militar em rondas localizou um sujeito, conhecido no meio policial com mais de 50 boletins de ocorrência registrados em seu desfavor, em atitude suspeita dentro de um terreno com um par de tênis em suas mãos, que iniciada a abordagem do sujeito, falou que estava ali para tratar de um emprego, fato este negado pela proprietária do imóvel.

Neste momento, ao ser dado voz de prisão em flagrante ao sujeito, ele empreendeu fuga sendo perseguido pela guarnição. Ao ser alcançado, entrou em luta corporal com o policial vindo ambos ao chão, que o suspeito a todo momento buscava ter a posse da pistola do PM, que em dado momento o policial se viu obrigado a efetuar um disparo de arma de fogo para salvar sua vida.

Pablo era muito conhecido em São Joaquim ao pedir dinheiro para comprar fraldas durante a madrugada por roubar diversos objetos das casas, inclusive tapetes.