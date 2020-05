Operação Inverno: quarta edição tem como alvo adicional o combate ao COVID-19

Realizada nas cidades de São Joaquim, Urupema, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro e Urubici, a Operação Inverno iniciou neste final de semana, sendo que as atividades estão programadas do dia 23 de maio até 31 de agosto de 2020 e ocorrerão conforme a demanda. Entre as operações realizadas pela Polícia Militar no Estado de Santa Catarina, depois da Operação Veraneio realizada no litoral, a Operação Inverno realizada na Serra Catarinense mostra-se como a mais estratégica e complexa da corporação.

No período de realização da Operação Inverno, cerca de 50 policiais lotados no 6º BPM incrementarão o efetivo nas cidades envolvidas, diferentemente dos anos anteriores, em 2020 tomou-se o cuidado de não deslocar efetivo de outras regiões, pois todas as unidades empenham recursos humanos e materiais no enfrentamento à epidemia.

Ainda com o objetivo de otimizar as atividades relacionadas à operação, serão feitas analises criminais a fim de coordenar o policiamento tornando a presença policial mais constante em alguns pontos que possam gerar maior aglomeração de pessoas na Serra Catarinense.

Reformulação da Operação

Nas edições anteriores o foco do policiamento estava em permitir a turistas e visitantes maior sensação de segurança ao visitar cidades e pontos turísticos da Serra, contudo, por conta da Epidemia causada pelo COVID-19, além do serviço ordinário, a presença policial buscará assegurar o cumprimento das normas vigentes para evitar a propagação do vírus. Nesse viés, as guarnições fiscalizarão a padronização de higiene, limitação da ocupação de hotéis, pousadas e restaurantes, apoiarão os órgãos sanitários em barreiras, assim, buscando garantir que as normas estabelecidas pelo governo estadual serão cumpridas.