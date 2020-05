Três motoristas são autuados por embriaguez em Operação Lei Seca na Serra Catarinense

A Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina (PMRv) deflagrou na noite desta sexta-feira,(59), na rodovia SC – 114, defronte ao Posto 10, município de Painel, uma operação de fiscalização de trânsito com objetivo principal de verificar as condições dos motoristas quanto ao possível uso de bebida alcoólica e/ou outras substâncias psicoativas, que interferem perigosamente na condução de qualquer veículo automotor.

A operação foi realizada com observância às medidas de enfrentamento ao Covid -19 em vigor, com a manutenção da distância de 1,5 m, o uso de máscara e álcool em gel por parte dos policiais militares rodoviários e dos policiais militares do Destacamento PM do município de Painel que reforçaram a operação.

Ao final da operação foi contabilizado 31 veículos abordados, com (03) três motoristas autuados por embriaguez, e a emissão de (08) oito autuações por infrações de trânsito diversas.

Fonte: 1ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária – Painel/SC.