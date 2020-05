Mirante da Serra do Rio do Rastro terá barreira sanitária até o final de Julho

Diante a pandemia do Coronavírus, a Prefeitura de Bom Jardim da Serra fará em parceria com a Polícia Militar Rodoviária e Corpo de Bombeiros, barreiras sanitárias no Mirante da Serra do Rio do Rastro.

Em primeiro momento as ações de prevenção ao Covid -19 são realizadas nos finais de semana, dias de maior fluxo de turistas e visitantes em um dos pontos turísticos mais visitados da Serra Catarinense.

O objetivo da barreira é limitar em 50% o número de pessoas no local, orientar o uso de máscara e manter uma distância mínima de 1,5 metros, para evitar aglomerações. Vale salientar que mesmo com a presença da Polícia não se trata de Blitz comum, mas sim uma barreira de orientação.