Gol com placas de São Joaquim capota na Serra do Avencal em Urubici

A Polícia Rodoviária Militar registrou um capotamento na manhã desta sexta (05),

por volta das 09h15 , na rodovia SC-110, Km 380,950 Serra do Avencal, município de Urubuci – SC.

De acordo com as informações repassadas, trata-se de acidente de trânsito do tipo capotamento, envolvendo o veículo automóvel VW/Gol emplacado em São Joaquim/SC, com a condutora de 26 anos que estava sozinha e sofreu lesões de natureza leve.

A ocorrência foi atendida pela Guarnição do P-21º.

Com informações do 21°Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra