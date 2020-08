Homem é morto a golpes de machado na localidade de São João do Pelotas em São Joaquim

As informações que chegam da localidade de São João do Pelotas, há cerca de 50km do centro de São Joaquim, é que um homem foi morto a golpes de machado no final da tarde desta segunda-feira (03).

Segundo o que informou os populares da comunidade de São João do Pelotas é que haviam diversos homens dentro de uma casa e que após alguns goles de cachaça dois companheiros começaram a discutir.

A discussão teria se transformado em vias de fato e um dos homens apanhou uma faca, o outro para se defender segurou um machado e partiu para cima do companheiro.

“Após receber golpes de machado, o homem caiu gravemente ferido vindo a falecer “. Contaram os populares. A Polícia e IML foram acionados até a localidade de São João do Pelotas para as providências cabíveis.

Em breve mais informações assim que a ocorrência for finalizada.