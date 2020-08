Polícia Militar Rodoviária registra 13 acidentes envolvendo animais na Serra Catarinense

Polícia Militar Rodoviária alerta sobre risco de animais nas rodovias da Serra Catarinense

A presença de animais, tipo bovinos e eqüinos, nas rodovias estaduais da região serrana tem sido a causa de vários acidentes de trânsito e preocupado condutores e a Polícia Militar Rodoviária da Serra Catarinense.

Este ano já foram registrados 13 acidentes, sendo que não houve vítimas lesionadas. Um aumento significativo, se comparado ao mesmo período no ano anterior, onde tivemos 04 registros de acidentes com animais soltos na rodovia.

A respeito desses animais soltos na rodovia, a Polícia Militar Rodoviária alerta quanto as responsabilidades criminais e cíveis, aos proprietários desses animais, pois além de constituir um crime de menor potencial ofensivo, previsto na Lei de Contravenções Penais, o proprietário do animal poderá ser acionado judicialmente pelo condutor do veículo, para ressarcimento dos danos causados no veículo e possível indenização decorrente de lesões graves ou até mesmo fatais.

Diante dessa constatação, a Polícia Militar Rodoviária recomenda aos proprietários de chácaras, sítios e fazendas as margens da rodovia, para que revisem periodicamente as suas propriedades, especialmente as cercas que a delimitam seus terrenos com a faixa de domínio da rodovia, a fim de garantir a segurança de seus animais, bem como a segurança de quem trafega pela rodovia.

Por fim, alertamos a todos os motoristas que utilizam nossas rodovias para que observem sempre a sinalização, e, ao se deparar com animais soltos na via, diminua a velocidade, não utilize a buzina, ligue o pisca alerta para avisar os outros motoristas e, nos informe o mais rápido possível, através do telefone de emergência 198.

Com informações da 1ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária – Painel/SC.