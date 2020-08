Corpo de Bombeiros é acionado para conter fogo as margens da SC – 114 em São Joaquim

Com a chegada do mês de agosto, iniciam as queimadas de campo, uma prática para renovar as pastagens mas que também pode causar grandes danos a saúde da população com a grande poluição do ar com as fumaças e sem contar que o fogo pode atingir bens materiais.

Na tarde desta terça-feira (11) o Corpo de Bombeiros de São Joaquim foi acionado para conter um incêndio em vegetação, as margens da SC-114 próximo ao portal de saída da cidade, as chamas foram contidas com a utilização de abafadores.

Os bombeiros pedem que as pessoas evitem por fogo próximo a residências, uma vez que neste período acontecem muitas ocorrências e esta prática pode deixar uma família desabrigada, ou mesmo causar uma tragédia.