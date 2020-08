Neblina causa acidente próximo ao Mirante da Serra do Rio do Rastro

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atendeu um acidente de trânsito sem vítimas na Rodovia SC 390, KM 402,900 em Bom Jardim da Serra, próximo à entrada do mirante da Serra do Rio do Rastro.

O fato ocorreu por volta das 11h50m do último domingo (16), uma colisão traseira envolvendo o veículo VW/Polo, placas de Belo Horizonte/MG, o qual era conduzido por um homem de 34 anos e o veículo VW/Nova Saveiro, placas de Bom Jardim da Serra conduzido por um homem de 56 anos.

Segundo informações o acidente aconteceu devido à forte neblina, que em função disso o trânsito estava lento o que fez com que o condutor da Saveiro não percebesse a presença do VW Polo, vindo com isso a colidir na traseira do mesmo.

Neste acidente os envolvidos não sofreram lesões, eles foram submetidos ao teste de bafômetro, onde não apontou presença de álcool nos condutores.

Com informações do 21º Grupo de Polícia Militar Rodoviária –Bom Jardim da Serra