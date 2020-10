Fãs e ícones da música lamentam a morte do lendário guitarrista Eddie Van Halen

O lendário artista Eddie Van Halen, morreu nesta terça, 6 de outubro, aos 65 anos, devido a um câncer. Ele que influenciou muitos guitarristas. Foi uma lenda! Revolucionou o instrumento e tinha um estilo marcante demais. Perda tremenda.

A notícia foi anunciada pelo filho do artista, Wolfgang Van Halen, nas redes sociais.

Em declaração, Wolfgang escreveu:

“Eu não acredito que estou escrevendo isso, mas o meu pai, Edward Lodewijk Van Halen, perdeu a longa e dura batalha contra o câncer nesta manhã. Ele foi o melhor pai que eu um dia poderia imaginar. Todos os momentos que compartilhei ao lado dele em cima e fora dos palcos foi um presente. Meu coração está despedaçado e eu não acredito que um dia conseguirei me recuperar desta perda. Eu amo você muito, papai”.

Nascido em Amsterdã, em 26 de janeiro de 1955, Edward Lodewijk Van Halen viria a se tornar um dos maiores guitarristas de todos os tempos.

Em 1972, ao lado do irmão Alex, Eddie fundou a banda Van Halen, um dos grupos de rock mais aclamados de todos os tempos. Com sucessos como Running With The Devil, Jump, Panama, Dance the Night Away, Ain’t Talkin’ Bout Love e Unchained.

Ao longo da carreira, o músico ganhou vários prêmios, tendo sido eleito o 8º melhor guitarrista de todos os tempos pela revista Rolling Stone.

Eddie Van Halen é o autor do icônico solo de guitarra de Beat It, música de Michael Jackson, do disco Thriller.

Após a triste notícia, ícones da música lamentaram a morte de Eddie e homenagearam o incrível guitarrista (via Revista Quem).

Sammy Hagar, integrante da banda Van Halen (que foi criada por Eddie), comentou: “Com o coração despedaçado e sem palavras. Todo meu amor para a família”.

Billy Idol disse: “Descanse em paz, lenda da guitarra. Nós vamos sentir sua falta”.

A conta oficial do Aerosmith publicou: “Descanse em paz, Eddie Van Halen, sentiremos a tua falta!

Gene Simmons, baixista e líder do Kiss, que já trabalhou com Eddie, compartilhou: “Meu coração está partido. Eddie não era apenas um super guitarrista, mas uma alma genuinamente bonita. Descanse em paz,

Paul Stanley, também do Kiss, anunciou: “Ah não! Sem palavras. Um pioneiro e alguém que sempre deu tudo pela sua música. Uma boa alma. Lembro-me de vê-lo tocando pela primeira vez no Starwood em 1976 e ele era Eddie Van Halen. Tão chocado e triste. Minhas condolências a Wolfie e à família”.

Além dos ícones da música, outros grandes nomes também homenagearam o guitarrista nas redes sociais.

O produtor Ed Solomon comentou como Eddie “era uma grande influência para Chris e eu quando escrevemos ‘Bill e Ted’. Na verdade, quando o diretor Stephen Herek estava lendo o roteiro, ele chegou na terceira página, pausou, colocou o 1984 e continuou. Queríamos que o filme fosse um ‘Jump’ cinematográfico”.

Com informações Uol