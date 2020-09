Dois homens baleados no Bairro Santa Paulina em São Joaquim

Dois rapazes foram baleados no Bairro Santa Paulina, na noite desta última segunda (31), quando um homem se aproximou deles, em uma rua próximo ao forno, efetuando diversos disparos.

Um dos rapazes já havia sido alvejado na cintura há algumas semanas e foi novamente alvejado com um dos disparos na região da perna. Ele foi encaminhado para o Hospital sagrado Coração de Jesus pelo SAMU.

Já o seu primo, que estava junto no momento dos disparos não teve tanta sorte e acabou sendo alvejado na região do abdome e um tiro nas costas. Ele foi levado para o Hospital e logo em seguida transferido para Lages devido a complexidade dos ferimentos. Ainda de acordo com as informações, a segunda vítima transferida para Lages seria o irmão do jovem assassinado no Bairro Santa Paulina há duas semanas atrás.

A Polícia Civil e Militar foram acionadas e já trabalham na investigação do caso.