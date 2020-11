A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) recuperou um veículo furtado, na madrugada deste sábado, dia 07, no Km 278 da SC 114, em São Joaquim, por volta das 01h50min.Uma guarnição do Posto 10 da PMRv, durante deslocamento, encontrou um veículo Citroen C3 GLX, com placas de Lages, abandonado às margens da rodovia. Em consulta, foi constatado que o mesmo estava com registro de furto.Ele foi recuperado e encaminhado para os procedimentos cabíveis.

Fonte Polícia Militar Rodoviária