Motorista é preso sob efeito de álcool após sofrer acidente em São Joaquim

O fato foi registrado às 21h30min de quarta-feira (02), no Km 431,050 da rodovia SC-110, em São Joaquim.

A guarnição do 10º Grupo de Polícia Militar Rodoviária com apoio da guarnição do 21º Grupo de Polícia Militar Rodoviária atendeu ocorrência de um acidente de trânsito com auto lesão.

Um homem de 37 anos conduzia um VW/Gol com placas de São Joaquim, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu no barranco, ele foi conduzido pelo SAMU até o Hospital de Caridade Sagrado Coração de Jesus para avaliação médica.

Foi realizado o teste do bafômetro que acusou 0,80 mg/l, configurando crime de dirigir sob influência de álcool, a polícia deu voz de prisão ao condutor e após sua liberação no hospital foi conduzido a Delegacia de Polícia de São Joaquim.

Com informações da Polícia Militar Rodoviária