Ginásio Juraci Santos em São Joaquim ganha pintura e melhorias

Um dos focos da administração é o zelo e cuidados dos prédios públicos. Como 2020 não pode ter competições esportivas pelo fato do CORONAVIRUS, a ideia é realizar a melhoria do Ginásio de Esportes Juraci Santos.

Toda a estrutura do ginásio vai receber uma pintura. A parte interna já está em andamento, com pintura total de arquibancadas, paredes e pequenas reformas. A parte externa será pintada também após o término dos serviços dentro do ginásio.

Além das pinturas, o ginásio irá receber grades de ferro e pantográficas, troca de redes de proteção e alambrados. Na parte esportiva, outros projetos serão executados em breve, como a reforma do estádio Municipal José Leão Dutra, que já está em faze final de aprovação de projetos.

Ao todo foram investidos Pintura R$ 35 mil, troca de grades, alambrados e portas de acesso, R$ 18 mil e as novas redes de proteção em volta da quadra R$ 26 mil.