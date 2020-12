Dupla joaquinense é presa com drogas em Lages

Os dois estavam em um veículo HB20 alugado, o motorista ao avistar uma viatura da Polícia Militar entrou em fuga pela Av Dom Pedro II, Bairro Vila Nova em Lages. O fato foi registrado na última segunda-feira (21).

O motorista furou diversos semáforos e quando entrou na Avenida Brasil, Bairro São Cristóvão, perdeu o controle da direção ao passar pela rótula, invadiu a calçada bateu em dois carros e colidiu na parede de uma mecânica.

A polícia então parou os fugitivos e fez uma busca no carro em que estavam e encontrou um tijolo de cocaína, que eles haviam pego no Morro Grande, eles foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

No decorrer da ocorrência a Polícia Militar, RAPA, ROCAM, CANIL e Polícia Militar Rodoviária desarticularam uma rede de tráfico de drogas que agia na região de Lages e São Joaquim, na ação foi apreendido grande quantidade de drogas e quatro pessoas envolvidas foram presas.

Com informações do Notícia no Ato de Lages