Motoqueiro perde a vida em grave acidente na subida da Serrinha em São Joaquim

Um grave acidente ocorrido no início da tarde desta última segunda (28) tirou a vida de um motoqueiro na SC-114 na subida da Serrinha, próximo ao complexo das vinicolas em São Joaquim.

De acordo com que informou, preliminarmente, a Polícia Rodoviária do posto de Painel, o motoqueiro estava no trecho de subida quando espalhou na curva vindo a se chocar de frente com um utilitário esportivo que vinha em direção contrária.

Com o choque o motoqueiro veio a óbito instantaneamente e a moto foi arremessada contra um barranco. O motorista do veículo ficou no local até a chegada da polícia que sinalizou o Trânsito no ponto do acidente, já que meia pista ficou interditada até a chegada do IML.

Este é o terceiro acidente grave e com óbito no último mês envolvendo motociclistas nas rodovias de São Joaquim.