Lotérica é assaltada em Otacílio Costa no início da tarde desta segunda-feira

A Lotérica Martins, em Otacílio Costa, foi assaltada no início da tarde desta segunda-feira, 11.

De acordo com populares que estavam no local, a fila estava até na porta da lotérica quando dois homens com uniforme de uma empresa da cidade entraram no local. Um deles estava com capacete e outro elemento estava com uma camiseta enrolada vermelha enrolada no rosto. “Eles pediram para todo mundo encostar na parede, uns deitaram no chão, falaram que não queriam o nosso dinheiro. Um deles ficou na porta para ninguém sair e outro foi ao caixa pegou dinheiro e saíram”, disse um pessoa que estava no local, dizendo ao sair um dos indivíduos atirou em direção ao chão.

Os dois elementos fugiram em uma moto.

Fonte: New Time TV