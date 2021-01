Chamado de “Macaco” e “Lixo” – Policial Militar de Urubici é vítima de injúria racial pela internet

Na data desta última terça (11), o Policial Militar de serviço no município de Urubici foi surpreendido com um comentário racista em rede social, após o atendimento de uma ocorrência.

A OCORRÊNCIA:

A Polícia Militar, do município de Urubici, foi empenhada via Central de Emergência para atendimento de uma ocorrência com diversas reclamações onde o condutor de um veículo estaria fazendo manobras perigosas em via pública.

Em rondas o policial militar encontrou o veículo, que desrespeitou a ordem de parada e empreendeu fuga, vindo a ultrapassar o sinal vermelho da principal via da cidade, trafegar pela contramão, dirigir em alta velocidade e efetuar manobras perigosas para tentar escapar da força pública.

Em decorrência da velocidade empregada pelo condutor o veículo quebrou quando voou pela segunda lombada seguida, vindo a parar o veículo no meio da via, momento em que o policial procedeu a abordagem.

Durante a abordagem os ocupantes, que estavam visivelmente alterados sob o efeito de álcool e/ou droga, perceberam que a guarnição PM estava com apenas um policial e continuaram a não obedecer às ordens de abordagem, vindo a cercar o policial sozinho que teve de usar controle de contato para salvaguardar a sua integridade física e impedir a fuga dos agentes.

Com a chegada no local do Delegado de Polícia Civil, que também havia presenciado as manobras realizadas pelo veículo momentos antes, e outro policial militar de folga, foi procedida a abordagem e encaminhados a Delegacia para os procedimentos cabíveis. No veículo estava ainda uma menor de idade grávida que foi entregue ao Conselho Tutelar de Bom Retiro.

Após consulta, verificou-se que o veículo estava com licenciamento atrasado, e o condutor não era habilitado.

INJÚRIA RACIAL

Após o atendimento da Ocorrência mencionada, a irmã de um dos autores não gostou do desfecho da ocorrência e resolveu ir às redes sociais para Desacatar os policiais, chamando-os de “LIXOS” e ainda injuriar um deles em específico, chamando o mesmo de “MACACO”.

A Polícia Militar do município ressalta que a feminina já foi identificada e irá responder pelos crimes cometidos.

Com informações da Polícia Militar