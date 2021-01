Polícia Civil prende dois assaltantes de mercearia em São Joaquim

A Polícia Civil de Santa Catarina – PCSC – DIC São Joaquim e DPCO – prendeu em flagrante dupla de assaltantes que roubou na noite de quinta-feira (14), uma mercearia na localidade Francisco Xavier/Boqueirão em São Joaquim.

Após registro da ocorrência a equipe de investigação iniciou buscas incessantes pelos suspeitos, realizada vigilância constante no local em que estariam escondidos, resultando, no final da manhã de sexta-feira (15), na prisão em flagrante de ambos e todas as mercadorias roubadas recuperadas na posse deles.

Foram apreendidos também 1 revólver utilizado no roubo, munições, e roupas utilizadas pelos criminosos durante a ação. Um dos suspeitos era menor de idade e após a devida representação pela autoridade policial teve sua internação determinada pelo Poder Judiciário.

O maior de idade preso foi encaminhado ao presídio e responderá, além do roubo, por corrupção de menores.

Polícia Civil de Santa Catarina – PCSC “você pode não ver, mas estamos sempre presentes”