Serra do Rio do Rastro liberada para tráfego de veículos

Polícia Rodoviária militar do posto 21 no Mirante da Serra do Rio do Rastro informou por volta das 15h 40min, deste último sábado 16 de janeiro que o trânsito na Serra do Rio do Rastro acaba de ser liberado para tráfego de veículos seguindo as seguintes recomendações:

Rod SC 390

Trecho da Serra do Rio do Rastro.

Controle de Tráfego.

Iniciamos a liberação.

Primeiramente:

Os veículos sobem a Serra.

Depois de 01 hora:

Os veículos descem a Serra.

Posteriormente a esse controle.

Trânsito Segue Liberado.

“Dirijam Com Cuidado”.

A Serra do Rio do Rastro havia sido fechada nesta última sexta-feira após os trabalhos estavam sendo concentrados em torno de uma rocha de grandes dimensões que apresenta risco eminente de queda sobre a Rodovia. Sendo assim, a pista foi liberada após o término dos trabalhos que garantem a segurança dos usuários.

Fonte: 21°Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra