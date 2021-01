Polícia Militar Rodoviária realiza solenidade de troca de comando em Santa Catarina

O Coronel Marcelo Egídio Costa foi nomeado, nesta sexta-feira, 15, o novo comandante da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina (PMRv), posto que foi ocupado nos últimos dois anos pelo pelo Coronel José Evaldo Hoffmann Júnior. A solenidade de passagem foi realizada na sede do Comando de Policiamento Militar Rodoviário, em Florianópolis, com a presença da vice-governadora do Estado, Daniela Reinehr e do subcomandante-geral da PMSC, Marcelo Pontes.

Como legado da gestão da PMRv nos últimos anos, o Coronel Hoffmann Júnior apresentou, dentre as ações, que o número de acidentes com mortes em rodovias catarinenses foi reduzido em 41%. Assim como o Estado teve 38% menos acidentes com feridos graves nas estradas.

A vice-governadora fez um agradecimento ao ex-comandante pela atuação e deu as boas vindas ao Coronel Egídio. “Parabenizo ao comando que hoje encerra sua gestão, pelos êxitos alcançados até aqui, e desejo ao novo comandante o sucesso em sua atuação na condução dos policiais que atuam pela proteção das pessoas nas nossas estradas”, declarou Daniela.

O evento marcou a entrega da reforma total do quartel do comando, um investimento de R$ 950 mil, com intervenções em 1,5 mil metros quadrados de área construída, incluindo trocas de redes elétrica, hidráulica e telhado, entre outras benfeitorias. Outro ato foi a entrega das chaves de um ônibus adaptado como base móvel para atender o 2o BPMRv, em Chapecó.

Reconhecimento de oficial e praça

A ocasião também foi pautada em reconhecimento aos policiais. O Tenente-coronel André Cartaxo Esmeraldo e o 3º Sargento Ilso José de Amorim receberam a Medalha Coronel Lopes Vieira, destinada a oficiais e praças da Polícia Militar de Santa Catarina que contribuem de forma notável com a corporação a partir dos serviços prestados.

Currículo do novo comandante

Marcelo Egidio Costa é oficial da Polícia Militar de Santa Catarina, tendo sido declarado aspirante à oficial em 02 de dezembro de 1994 e promovido ao posto de coronel em 25 de novembro de 2020. Proveniente do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Gaeco, junto ao Ministério Público de Santa Catarina, o oficial possui os seguintes cursos policiais militares:

– Curso de Formação de Oficiais – 1994

– Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – 2010

– Curso Superior de Polícia Militar – 2017

Dentre os cursos civis de nível superior, possui especialização em Gestão e Segurança do Trânsito – unisul – 2002 e Administração da Segurança Pública – unisul 2010.



Em sua trajetória profissional na polícia militar catarinense, exerceu como principais funções

– Chefe da Central Regional de Emergências 190 – Balneário Camboriú – 2011/2017;

– Chefe da Secretaria Operacional do Comando Geral SECOP – FLORIANÓPOLIS – 2018;

– Coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO – Itajaí – 2019 -2020



Foi condecorado com os brasões de mérito pessoal 3ª, 2ª e 1ª categorias; com a Medalha de Mérito por Tempo de Serviço, categoria Bronze e Prata, com a Medalha Comemorativa 100 Anos Do Cel. Lara Ribas e Medalha de Mérito Policial Militar Cel. Lopes Vieira.

Por Sicilia Vechi

Assessoria de Imprensa Gabinete da Vice-Governadora – GVG