Aldo Baptista Neto é o novo secretário de Estado da Saúde

O governador Carlos Moisés nomeou Aldo Baptista Neto como novo secretário de Estado da Saúde, conforme publicado no Diário Oficial desta terça-feira,10. Nascido em Rio do Sul, Neto, que é pós-graduado em administração pública, é também coronel da reserva e iniciou a carreira no Corpo de Bombeiros de Blumenau, no Vale do Itajaí, sendo importante referência em gestão de crises e desastres. Por conta disso, assumiu a coordenação da Defesa Civil do município e participou do processo de reformulação dos protocolos relativos a deslizamentos e enchentes da região.

Passou, depois, a atuar junto ao governo federal, na coordenação-geral de gerenciamento de desastres, em Brasília, retornando ao Estado para assumir o posto de secretário adjunto da Saúde.

Atualmente, desempenhava o papel de superintendente de gestão estratégica na Secretaria de Estado da Saúde, responsável pelas ações de inteligência dentro da pasta. “Vamos manter o foco em tudo que foi planejado porque devemos garantir e ampliar a qualidade de atendimentos em saúde para a população catarinense, por isso o planejamento de tudo que foi construído será mantido, uma marca do Governo Carlos Moisés”, afirmou o novo secretário.

A Saúde ganhou investimentos recordes. O Governo do Estado superou o mínimo constitucional de 12%, alcançando a marca de 14,45%. O total investido no setor chegou a R$ 4,9 bilhões, sendo R$ 3,9 bilhões vindos do Tesouro estadual.

Com a nomeação, o secretário de Estado Interino da Saúde, Alexandre Lencina Fagundes, volta a atuar como secretário adjunto.

Por Jaqueline Morais

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde – SES