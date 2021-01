Descoberto laboratório, em SC, que falsificava mais de R$ 500 mil por mês

Nesta terça-feira, 19, policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) encontraram um laboratório de falsificação de notas de dinheiro em Blumenau. A operação ocorreu após levantamento de informações da Agência de Inteligência (AI) da unidade.

Durante a ação, os militares abordaram um veículo cujo condutor era suspeito de falsificar e distribuir grandes quantidades de dinheiro falso na região. Com o envolvido, encontraram um torrão de maconha e cerca de R$ 40 mil em notas falsas de R$ 200.

Com apoio de policiais da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) e do Canil foram realizadas buscas em dois endereços, apontados como pontos de cometimento do crime. Em um deles, os policiais localizaram a esposa de um dos suspeitos e outra quantia de notas falsas e materiais utilizados para a falsificação.





Já no outro imóvel, um homem foi abordado e em um dos cômodos havia um laboratório de falsificação das cédulas. No ambiente, havia impressoras, prensas, material para serigrafia e diversas notas já impressas. “Há informações de que eles produziam cerca de R$ 500 mil por mês. Por certo, a ação é uma resposta aos vários casos de circulação de moeda falsa na região de Blumenau”, comentou o comandante do 10º BPM, tenente-coronel Jefferson Schmidt.

Por fim, todo o material encontrado, bem como os envolvidos, foram encaminhados à Polícia Federal.

Fonte: Polícia Militar de Santa Catarina