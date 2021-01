Polícia Militar Ambiental realiza operações e fiscalizações em pontos turísticos da Serra Catarinense

Um dos pontos mais visitados da Serra Catarinense é a Serra do Rio do Rastro. A serra do 12 como é conhecida é uma das serras de Santa Catarina, localizada no sul do estado. É cortada pela rodovia SC-390 monitorada pela Polícia Militar Rodoviária.

A serra possui matas e cachoeiras, é um dos cartões-postais do estado. Localiza-se no município de Lauro Müller, a mais de 1421 metros de altitude. Um mirante localizado em seu topo no município de Bom Jardim da Serra proporciona uma visão panorâmica.

No mirante da Serra possui uma câmera que filma a serra 24 horas. É super facil de acessar basta clicar no link

https://www.serradoriodorastroaovivo.com.br/ ou digitar Serra do Rio do Rastro ao vivo e conheça está bela serra catarinense.

Fonte: Polícia Militar Ambiental