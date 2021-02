Em janeiro, SC registra menor número de roubos e mortes violentas em 10 anos

O primeiro boletim mensal de 2021 aponta melhora nos principais índices de criminalidade de Santa Catarina. Em quatro indicadores, que envolvem furto, roubo, mortes violentas e latrocínio, o Estado está com os melhores números dos últimos 10 anos para o período. O relatório foi publicado no site da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina (SSP/SC) nesta semana.

Em janeiro, foi registrada ainda redução nos homicídios na Capital e em Joinville. Em comparação com o mesmo período do ano passado, em Florianópolis houve queda de 63,6%. Já na maior cidade do estado, caiu 45,5%.

“Os números representam uma vitória do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial que trabalha em conjunto e torna Santa Catarina o Estado mais seguro para se viver”, afirma o presidente do Colegiado, coronel BM Charles Alexandre Vieira.

Boletim mensal

Agora, a SSP se adequa aos demais Estados brasileiros que divulgam suas estatísticas mensalmente, possibilitando comparativos nacionais.

Confira alguns dos destaques (comparação com janeiro de 2020)

Roubo de veículo: redução de 25%

Furto de veículo: redução de 34,4%

Mortes violentas: redução de 23,2%

Latrocínio: redução de 66,7%

Homicídio: redução de 24,7% no Estado. Florianópolis: redução de 63,6% (melhor janeiro desde 2015). Joinville: redução de 45,5% (melhor janeiro desde 2014).

Por Aline Rebequi Cavallazzi

Assessoria de Imprensa Secretaria de Segurança Pública de SC (SSP/SC)