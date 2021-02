Polícia Militar Rodoviária prende motorista de São Joaquim embriagado na SC – 114

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv), atendeu a uma ocorrência de embriaguez ao volante na madrugada desta quinta- feira (08), na SC-114.

Após o recebimento de denúncias de usuários da rodovia, inclusive com imagens de vídeo, de que o condutor de um VW/GOL com placas de São Joaquim estaria transitando em “Zig Zag” pela SC – 114, sentido Painel – Lages.

Foi efetuada a abordagem do veículo em frente ao Posto 10 da Polícia Militar Rodoviária, sendo constatado que o condutor, um masculino de 48 anos de idade, residente na cidade de São Joaquim, estava com sinais visíveis de embriaguez.

Em busca veicular, foram encontradas algumas garrafas de bebida alcoólica consumidas. Consultado o nome do condutor, foi verificado que este já possuía uma Suspensão do Direito de Dirigir pelo Artigo 165 do CTB (Dirigir sob efeito de álcool e/ou droga – embriaguez ao volante).

Considerando que o motorista se recusou a realizar o teste de bafômetro, foi confeccionado o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e posteriormente, foi conduzido até a Delegacia de Polícia de Lages para as providências. O veículo foi recolhido ao pátio conveniado por estar com o licenciamento atrasado.

Com informações do 10º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Painel