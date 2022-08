Homem persegue, atropela e estrangula motociclista no Norte de SC

Nesta segunda-feira, 8, por volta das 11h30, um motorista, de 27 anos, perseguiu e atropelou um motociclista de 51 anos. Segundo a Polícia Militar, após a batida, o homem desceu do carro e tentou enforcar a vítima. A agressão só parou com a chegada dos policiais. O caso ocorreu em Canoinhas, no Planalto Norte de Santa Catarina.

De acordo com a PM, o motorista alegou ter desavenças com a vítima, o que teria motivado as agressões. Ao visualizar o motociclista em uma moto Honda Biz, o acusado perseguiu o homem na contramão até atingi-lo. Então, desceu do carro e iniciou uma briga corporal.

Segundo relatado pela vítima no hospital, ele teria tentado fugir pela contramão, mas o acusado conseguiu atropelar, passar por cima e arrastar a moto por alguns metros. O homem foi preso por tentativa de homicídio doloso.

Fonte: O Município