Equipe Águia 04 prestou apoio ao patrulhamento preventivo na Serra do Rio do Rastro no domingo

No domingo, 21, a equipe do Águia 04 prestou apoio à Polícia Militar Rodoviária (PMR) no município de Bom Jardim da Serra e Lauro Müller, com patrulhamento preventivo na rodovia SC-390 e Serra do Rio do Rastro.

Como o local é um ponto turístico visitado por milhares de pessoas durante o ano, essa integração se faz necessária para trazer mais segurança a cidadãos e turistas destes municípios bem como atuar diretamente, se preciso, em missões policiais, atendimento pré-hospitalar em acidentes na rodovia, transporte aeromédico e resgates, como já ocorreram em outras oportunidades, o que faz parte da doutrina multimissão do BAPM.

BAPM: Asas da PMSC