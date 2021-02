Prefeitura de São Joaquim inicia entrega de carnês do IPTU 2021

Os carnês do IPTU ( Imposto Predial Territorial Urbano) dos contribuintes do ano de 2021 começam a ser entregues através dos Correios na segunda-feira (22). Este ano a novidade é que podem ser pagos em qualquer agência bancária.

Aos contribuintes que estão com cadastro completo foi gerado um boleto registrado, quem não conseguir pagar na agência de sua preferência deve comparecer no setor de tributação da Prefeitura de São Joaquim para regularizar seus dados e emitir uma nova guia.

Pagamento em cota única no dia 12 de março, há um desconto de 20% do valor total, quem preferir poderá pagar em cinco parcelas com vencimento da primeira parcela em 31 de março.

Pagando o IPTU em dia a Prefeitura pode investir em infraestrutura e outros serviços como educação, saúde em prol da comunidade joaquinense.