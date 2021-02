Polícia Militar apreende arsenal de armas em Urupema na Serra Catarinense

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv), em ação conjunta com guarnições do 6º Batalhão de Polícia Militar de Lages, atendeu na data desta quarta-feira, (24) uma ocorrência de posse e porte ilegal de arma de fogo.

A ocorrência teve início quando guarnições do 6ºBPM efetuaram a abordagem na cidade de Lages, de um veículo Hyundai Tucson emplacado em Balneário Camboriú e conduzido pelo proprietário, um masculino de 66 anos natural de Trombudo Central/SC.

Em busca veicular foram encontradas uma espingarda calibre .16 e certa quantidade de munições no calibre 16 e 38 sem a devida regularidade. Diante das informações colhidas, as guarnições 6ºBPM, juntamente com a guarnição do Posto 10 de Painel.

Se deslocaram até a casa do autor, na localidade de Cedro, município de Urupema, onde em buscas, encontraram em um galpão anexo à residência do mesmo, mais cinco armas de fogo e considerável quantidade de munições, implementos e insumos para a recarga de munições, sem a devida autorização legal.

Ao todo, foram apreendidas seis armas de fogo, sendo:

– 01 revólver calibre .38 com a numeração suprimida;

– 04 espingardas nos calibres 12, 16, 24, 32 e 01 rifle calibre .22 e ainda,

– 02 munições calib. 7,62;

– 342 munições calib. 12;

– 60 munições calib. 16;

– 51 munições calib. 24;

– 39 munições calib. 32;

– 24 munições calib. 36;

– 15 munições calib. 38 e

– 150 munições calib. 22.

Diante dos fatos, o autor e todo o produto apreendido, foram conduzidos à Polícia Civil de Lages para as providências decorrentes.

Com informações do 10º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Painel.