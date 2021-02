Comitiva de São Joaquim vai para Brasília em busca de recursos para o município

Devido a necessidade da obtenção de recursos para a realização de obras e ações, em diversas áreas como infraestrutura, agricultura, saúde, saneamento e educação, as lideranças de São Joaquim, estão participando nesta semana de encontros com deputados federais e senadores em Brasília, na busca de investimentos para o município.

O foco da viagem do prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes, da Vice Ana Melo, do secretário de Educação, Fabiano Padilha, e dos vereadores Fernandinho, Doro, Márcio Eron, Dioni, Dalton e Ana Matos, foi obter recursos via emendas parlamentares individuais e o apoio da Bancada Catarinense para a destinação de recursos para diversos projetos a serem aplicados em São Joaquim.

Diretamente de Brasília, o prefeito Giovani Nunes comentou sobre a importância da viagem:”Vamos no Ministério da Educação resolver alguns detalhes e ver sobre o mobiliário da nova creche, e já conseguimos junto ao deputado Fábio, R$ 1 milhão, sendo R$ 900 mil para uma nova unidade de saúde no centro e mais R$ 100 mil para custeio. Está sendo importante o relacionamento dos vereadores frente aos parlamentares, na busca destes recursos que vão fazer muita diferença para o município’’ finalizou o prefeito.



Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim