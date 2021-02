Polícia Militar Rodoviária prende homem dirigindo embriagado na SC -114 em São Joaquim

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atendeu ocorrência de condução de veículo sob efeito de álcool no sábado (27), quando realizava Operação Lei Seca na rodovia SC114, Km 303,550, município de São Joaquim.

Ao ser dado ordem de parada ao veículo Mitsubishi L200 Triton, emplacada em Rio do Oeste/SC, o condutor, um homem de 57 anos e residente em São Joaquim, desobedeceu a ordem de parada, passando sobre um cone de sinalização e se evadindo em alta velocidade.

As guarnições saíram em acompanhamento ao veículo, efetuando a abordagem poucos instantes depois. Considerando que o condutor aparentava estar sob efeito de álcool, foi submetido ao teste do etilômetro, resultando em 0,82 mg/L de ar, sendo dessa forma, preso em flagrante delito e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de São Joaquim para as providências decorrentes.

Com informações do 10° Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Painel